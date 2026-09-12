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Приём заявок от крымских предпринимателей на продление сроков уплаты страховых взносов уже начался 

Приём заявок от крымских предпринимателей на продление сроков уплаты страховых взносов уже начался 

«Правительством республики определен порядок формирования перечня субъектов предпринимательской деятельности, соответствующих критериям оказания мер поддержки согласно постановлению Правительства РФ, принятому по поручению Президента», — написал глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

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