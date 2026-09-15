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Татар-информ

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В Татарстане отработаны меры безопасности в случае угрозы БПЛА в дни выборов

В Татарстане отработаны меры безопасности в случае угрозы БПЛА в дни выборов

Участковые и территориальные избирательные комиссии в Татарстане отработали алгоритмы действий в случае беспилотной и ракетной опасности в дни голосования на выборах в Госдуму.

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