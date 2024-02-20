Пилатес снижает кровяное давление у гипертоников — ученые

Исследование, опубликованное в журнале Human Hypertension, показывает, что программы тренировок по пилатесу безопасны для пациентов с гипертонией, и что эти программы могут быть включены в их реабилитацию.
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