Юношу из Казани оштрафовали за работу курьером у мошенников. Как сообщает прокуратура РТ, 18-летний парень сговорился с неизвестными и, согласно заранее распределенным ролям, забирал деньги у обманутых людей, а затем перечислял на указанные сообщниками банковские счета.