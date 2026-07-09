Юношу из Казани оштрафовали за работу курьером у мошенников. Как сообщает прокуратура РТ, 18-летний парень сговорился с неизвестными и, согласно заранее распределенным ролям, забирал деньги у обманутых людей, а затем перечислял на указанные сообщниками банковские счета.
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