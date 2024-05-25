Захарова: приглашённые на якобы мирный саммит должны знать о призыве Столтенберга

Приглашённым на якобы мирную конференцию в Швейцарии полезно знать о призыве генсека НАТО Йенса Столтенберга снять ограничения на удары Киева по территории России, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
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