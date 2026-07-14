Антон Волошко взял под личный контроль ремонт критически необходимых дорог в Лесозаводске

Масштабный ремонт дорог начался в Лесозаводске. На участке от дома № 54 по улице Имени 12 до улицы Марковской ремонт дороги проводился за счет финансирования из краевого бюджета (3 091 774,74 рублей), площадь асфальтирования составила 1 673 кв.