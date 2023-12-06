ВС РФ уничтожили вертолет Ми‑8 ВСУ в районе Песчаного

РИАМО - 6 дек. Российская система ПВО ликвидировала вертолет Ми-8 противника в районе населенного пункта Песчаное и два разведывательных беспилотных летательных аппарата «Фурия» в районах Карамзиновки и Горобьевки, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
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