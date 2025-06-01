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Царьград

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Западные СМИ заговорили о сигнале Путина: Украинский конфликт завершится на условиях Кремля

Западные СМИ заговорили о сигнале Путина: Украинский конфликт завершится на условиях Кремля

На Западе заговорили о чётком сигнале президента России Владимира Путина: специальная военная операция завершится на условиях Москвы.

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