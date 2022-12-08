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CNN: США изучают запрос властей Украины по кассетным боеприпасам

CNN: США изучают запрос властей Украины по кассетным боеприпасам

Источники американского телеканала CNN узнали, что Соединенные Штаты изучают поступивший несколько месяцев назад запрос украинских властей о предоставлении кассетных боеприпасов киевскому режиму.

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