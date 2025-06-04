SPLETNIK
ГЛАВНАЯХРОНИКАМОДАКРАСОТАКИНОСВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPLETNIK

540 подписчиков

Елена Перминова с детьми прилетела в Париж к Тарасу Романову на фоне слухов об их расставании

Елена Перминова с детьми прилетела в Париж к Тарасу Романову на фоне слухов об их расставании

Елена Перминова отдыхает вместе с детьми от Александра Лебедева во Франции. 38-летняя модель опубликовала в своих соцсетях кадры из поездки, включая видео, косвенно опровергающее слухи о расставании с её 29-летним бойфрендом Тарасом Романовым.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх