Елена Перминова с детьми прилетела в Париж к Тарасу Романову на фоне слухов об их расставании

Елена Перминова отдыхает вместе с детьми от Александра Лебедева во Франции. 38-летняя модель опубликовала в своих соцсетях кадры из поездки, включая видео, косвенно опровергающее слухи о расставании с её 29-летним бойфрендом Тарасом Романовым.