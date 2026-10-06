Рубль сдаёт позиции

МОСКВА (ИА Реалист). 6 октября рубль продолжает дешеветь к юаню. Официальный курс, установленный Центробанком, составляет 12,6491 рубля за юань — примерно на 1,74% выше значения 3 октября (12,4328 рубля).
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