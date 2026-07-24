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Царьград

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Рейсы в Турцию подешевели: самый дешевый — 5 тысяч

Рейсы в Турцию подешевели: самый дешевый — 5 тысяч

Авиакомпания объявила акцию на рейсы в Турцию: скидка 5% на тариф "Базовый" и 10% на "Выгодный" и "Максимум" при покупке в течение двух дней.

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