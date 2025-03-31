Ван И: Россия и США сделали первый шаг по нормализации отношений

Это положительно влияет на стабилизацию баланса сил между крупными державами Глава Министерства иностранных дел Китая Ван И в интервью РИА Новости заявил, что Россия и Соединенные Штаты сделали первый шаг по нормализации отношений.
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