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Василиса Володина раскрыла правду своего ухода из “Давай поженимся”: Гузеева причастна

Василиса Володина раскрыла правду своего ухода из “Давай поженимся”: Гузеева причастна

Во время интервью Лауре Джугелии, Василиса Володина, бессменная ведущая программы “Давай поженимся!”, рассказала о том, почему она покинула шоу в 2020 году.

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Комментарии
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КШ
Константин Шанцев
Эта ваша Гузеева самодовольная &quot;УМНИЦА&quot;-КУРИЦА!!!! Слово умница в больших и жирных кавычках...
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