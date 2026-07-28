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Андрей Воробьев: 48 школ капитально отремонтируют в Подмосковье в этом году

Андрей Воробьев: 48 школ капитально отремонтируют в Подмосковье в этом году

В Подмосковье реализуют большую президентскую программу капитального ремонта школ. В этом году в работе находятся 48 объектов, рассказал губернатор Андрей Воробьев во время традиционного совещания в формате ВКС.

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