Андрей Воробьев: 48 школ капитально отремонтируют в Подмосковье в этом году

В Подмосковье реализуют большую президентскую программу капитального ремонта школ. В этом году в работе находятся 48 объектов, рассказал губернатор Андрей Воробьев во время традиционного совещания в формате ВКС.
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