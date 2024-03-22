Российские войска теснят украинцев к западу от Авдеевки: освобождены Орловка и Тоненькое

Российские подразделения освободили населенные пункты Орловка и Тоненькое к западу от Авдеевки. Войска группировки «Центр» вместе с частями 1-го армейского корпуса ведут бои за Бердычи, пытаясь охватить это украинское село.
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