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Российские войска теснят украинцев к западу от Авдеевки: освобождены Орловка и Тоненькое

Российские войска теснят украинцев к западу от Авдеевки: освобождены Орловка и Тоненькое

Российские подразделения освободили населенные пункты Орловка и Тоненькое к западу от Авдеевки. Войска группировки «Центр» вместе с частями 1-го армейского корпуса ведут бои за Бердычи, пытаясь охватить это украинское село.

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