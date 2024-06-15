В МИД Кубы заявили о прибытии американской подлодки на Гуантанамо

Ударная подводная лодка США появилась в Гуантанамо без официального приглашения Гуантанамо, Куба, 15 июня - Военно-морская база в кубинском Гуантанамо стала местом пребывания ударной подводной лодки ВМС США USS Helena.
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