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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Госдуме заявили об отсутствии планов сокращать рабочую неделю

В Госдуме заявили об отсутствии планов сокращать рабочую неделю

Текущая экономическая ситуация и необходимость поддерживать производительность не позволяют рассматривать переход на четырехдневку как реалистичную меру в ближайшие годы Законодательное сокращение рабочей недели в ближайшее время не предполагается, сообщила ТАСС Дарья Лантратова, депутат Государственной Думы и член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов.

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