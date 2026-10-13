В Госдуме заявили об отсутствии планов сокращать рабочую неделю

Текущая экономическая ситуация и необходимость поддерживать производительность не позволяют рассматривать переход на четырехдневку как реалистичную меру в ближайшие годы Законодательное сокращение рабочей недели в ближайшее время не предполагается, сообщила ТАСС Дарья Лантратова, депутат Государственной Думы и член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов.
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