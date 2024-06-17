Лукашенко обидел Израиль

Лукашенко, вообще-то, по национальности украинец... Вы уж если ВРЕТЕ, то немного хоть давайте себе отчет, чего там только что смололи?

Алексей Тан

Больная??!... украинЧи... это ГРЯЗНАЯ помесь, Шляхов, евреев и галичан... там ещё а так же ёщё венгры и румыны присутствуют!!!.... кто они, они и сами не знают!!!... вои и стали... кто украинЧем ... а кто свиНдомым.... и не путай!!!... гражданство, это не национальность... .