О, теперь и Лукашенко записали в антисемиты? Некоторые, как я погляжу, и вправду решили, что им все можно, и разговаривают почем зря, всем вокруг делая замечания.
Лукашенко обидел Израиль
Комментарии
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лина любимцева
Ваши слова, да Богу в уши.
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7 час.
лл
лина любимцева
Лукашенко, вообще-то, по национальности украинец... Вы уж если ВРЕТЕ, то немного хоть давайте себе отчет, чего там только что смололи?
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7 час.
Алексей Тан
Больная??!... украинЧи... это ГРЯЗНАЯ помесь, Шляхов, евреев и галичан... там ещё а так же ёщё венгры и румыны присутствуют!!!.... кто они, они и сами не знают!!!... вои и стали... кто украинЧем ... а кто свиНдомым.... и не путай!!!... гражданство, это не национальность... .
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7 час.
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