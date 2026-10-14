Народный артист разделяет тех, кто честно признал ошибку, и тех, кто жалуется на жизнь после отъезда Никита Михалков, народный артист РСФСР, кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного, высказал в интервью ТАСС свою позицию относительно россиян, уехавших из страны после начала специальной военной операции.
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Мир действительно изменился. стало больше сатанизма открытого при том. Никита Сергеевич предлагает простить. ну чтож Господь тоже велел прощать м своей смертью это доказал, смертью смерть поправ. Под сомнение не ставлю .кто я такая. но для этого нужно созреть. .Простить и понять еще можно . но полюбить врага своего лично я все еще не готова. хотя прожила уже довольно долгую жизнь. Может у кого и получится.