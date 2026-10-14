Народный артист разделяет тех, кто честно признал ошибку, и тех, кто жалуется на жизнь после отъезда Никита Михалков, народный артист РСФСР, кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного, высказал в интервью ТАСС свою позицию относительно россиян, уехавших из страны после начала специальной военной операции.