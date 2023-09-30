Боррель неожиданно приехал в Одессу

Глава евродипломатии Жозеп Боррель приехал в украинский город Одесса с неожиданным визитом. Он назвал Одессу красивым историческим городом и заявил, что она должна мелькать в заголовках «из-за ее яркой культуры и духа».
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