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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Основные ошибки при приготовлении блюд из фарша, способные все усилия свести на нет

Спорить не буду, хорошее мясо — это гарантия того, что блюда из фарша получатся вкусными. Однако, при использовании фарша, есть масса нюансов, которые запросто смогут испортить вкус готовых котлет, пирогов, начинок, голубцов и фаршированных перцев.

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