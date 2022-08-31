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Побежали в обменники: честный прогноз Делягина о рубле и долларе

Побежали в обменники: честный прогноз Делягина о рубле и долларе

О прогнозе на курс валют речь шла в программе "Царьград.Главное". Ведущий Первого Русского Юрий Пронько решил задать видному экономисту простой вопрос в свете комментариев экспертов, ждущих ослабление рубля на 10% из-за введения бюджетного правила.

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