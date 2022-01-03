Происшествия

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В Московской области задержаны двое местных жителей, подозреваемых в производстве и сбыте контрафактной спиртосодержащей продукции

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Московской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в производстве и сбыте спиртосодержащей продукции, не отвечающей требованиям безопасности и повлекшей смерть трёх человек (ч.

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