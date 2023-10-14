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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Савосин и Мозалев чисто откатали короткие программы на этапе Гран-при России в Уфе, Семененко допустил степ-аут на четверном тулупе

Роман Савосин исполнил четверной тулуп – тройной тулуп, тройной аксель и четверной сальхов (100,89 балла).

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