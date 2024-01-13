Заместитель главы офиса лидера киевского режима Украины Игорь Жовква после подписания соглашения о гарантиях безопасности от Великобритании выступил с анонсом заключение еще некоторых таких же договоренностей в течение наступившего года.
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