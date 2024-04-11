Половина россиян готовы отправиться в космос независимо от стоимости билета

Почти три четверти (73%) россиян в возрасте 18-65 лет хотели бы побывать в космосе в роли туристов. К таким результатам пришли аналитики "Почта Банка", проведя исследование перед Днем космонавтики, копия есть у "Газеты.
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