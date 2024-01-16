Что за праздник день святого Зосимы, что можно и нельзя делать на Зосиму-пчельника 17 января Алёна Юрьева17 января 2024 года в православном календаре отмечается День святого Зосимы, известного также как Зосима-пчельник.
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