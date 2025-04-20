Когда губа не дура. Представитель Украины Андрей Мельник в колонке для газеты Die Welt заявил список украинских требований к Германии, чтобы ВСУ смогли продолжать вести войну до 2029 года: ▪️передать Киеву 30% своей военной техники - 45 истребителей Eurofighter и 30 Tornado, 25 вертолетов NHI NH90 и 15 Eurocopter Tiger, 100 танков Leopard-2, 115 БМП Puma и 130 БМП Marder, 20 РСЗО MARS-II, 130 БТР GTK Boxer и 300 БТР Fuchs; ▪️выделять Украине по 0,5% ВВП Германии на нужды ВСУ (~86 млрд евро до 2029 года); ▪️аналогичное решение о выделение по 0,5% должны принять другие страны ЕС и G7 (550 млрд евро до 2029 года); ▪️конфисковать 200 млрд евро замороженных активов России; ▪️обеспечить Украине гарантии безопасности и дать гарантии вступлению в НАТО и ЕС.