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Рейтинг WTA. Пегула стала №7, Кудерметова, Грачева, Потапова, Калинская обновили личные рекорды, Пера поднялась на 49 мест

Джессика Пегула впервые поднялась на седьмое место. Вероника Кудерметова, Варвара Грачева, Анастасия Потапова и Анна Калинская обновили личные рекорды.

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