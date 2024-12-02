Байден решил помиловать своего сына Хантера по двум уголовным делам

Он стал мишенью из-за политического давления Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал указ о помиловании своего сына Хантера Байдена, сообщил, что это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования.
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