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Царьград

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В Приморско-Ахтарском районе объявлена опасность атаки БПЛА

В Приморско-Ахтарском районе объявлена опасность атаки БПЛА

Об этом предупреждает глава муниципалитета Максим Бондаренко.Глава МО Приморско-Ахтарский район объявил об опасности атаки БПЛА.

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