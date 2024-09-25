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Царьград

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Исследователи установили: в момент смерти в мозге идет активная работа

Исследователи установили: в момент смерти в мозге идет активная работа

Ученые смогли узнать, что происходит в мозге в момент смерти.Специалисты Тартуского университета в Эстонии установили: даже после остановки сердца мозг человека проявляет активность.

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