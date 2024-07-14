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После покушения на Трампа и Путина назван следующий лидер – потенциальная жертва

После покушения на Трампа и Путина назван следующий лидер – потенциальная жертва

Искушение у украинских военных велико.Давайте сегодня поговорим о покушениях. О том, которое все уже видели почти в прямом эфире, а также о тех, которые не видел никто, но о попытках которых подозрительно громко заговорили.

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