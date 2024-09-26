Команда Свердловской области стала первой по УрФО и заняла 10 место в общероссийском зачете

Пенсионеры Свердловской области успешно продемонстрировали свои навыки в использовании компьютеров и интернета, завоевав первое место по Уральскому федеральному округу на Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров.
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