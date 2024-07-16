Игорь Маковский: формирование единого центра ответственности положительно скажется на эффективности работы энергетической инфраструктуры

Генеральный директор «Россети Центр» Игорь Маковский провел оперативное совещание. В числе производственных вопросов обсуждался новый закон о системообразующих территориальных сетевых организациях (СТСО), который вступит в силу с 1 сентября текущего года, — соответствующий документ накануне подписал Президент Российской Федерации Владимир Путин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)