Игорь Маковский: формирование единого центра ответственности положительно скажется на эффективности работы энергетической инфраструктуры

Генеральный директор «Россети Центр» Игорь Маковский провел оперативное совещание. В числе производственных вопросов обсуждался новый закон о системообразующих территориальных сетевых организациях (СТСО), который вступит в силу с 1 сентября текущего года, — соответствующий документ накануне подписал Президент Российской Федерации Владимир Путин.