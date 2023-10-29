В релизном трейлере хоррор-шутера Quantum Error главный герой спасает девушек, даё...

В релизном трейлере хоррор-шутера Quantum Error главный герой спасает девушек, даёт отпор инопланетянам и реанимирует пострадавшихРазработчики из американской студии TeamKill Media выпустили релизный трейлер своего футуристического шутера с элементами хоррора Quantum Error.
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