ОКР выступил с заявлением после дисквалификации фигуристки Валиевой

Олимпийский комитет России (ОКР) выступил с заявлением после решения о дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой, отметив, что на беспристрастность Спортивного арбитражного суда (CAS) рассчитывать не приходилось.
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