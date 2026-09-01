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Захарова: Германия получит от Москвы достойный ответ на антироссийские действия

Захарова: Германия получит от Москвы достойный ответ на антироссийские действия

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Германия получит достойный ответ на свои антироссийские решения, основанные на бездоказательных обвинениях.

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