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На Урале формируют спецотряд для защиты заводов от атак беспилотников ВСУ

На Урале формируют спецотряд для защиты заводов от атак беспилотников ВСУ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сентября, ФедералПресс. В Свердловской области начали формировать специализированный отряд БПЛА-перехватчиков в составе добровольческой бригады «БАРС».

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