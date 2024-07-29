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Roy Cooper No Longer In the Running for Veep

North Carolina Gov. Roy Cooper, who has been seen as a leading contender to become Vice President Kamala Harris’s running mate, has informed her team that he has withdrawn from the vice-presidential sweepstakes, the New York Times reports.

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