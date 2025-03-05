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Психотерапевт рассказал о способах предотвращения выгорания и депрессии

Психотерапевт рассказал о способах предотвращения выгорания и депрессии

Выгорание на работе может привести к депрессии. О том, как избежать этих состояний, 5 марта рассказал «Известиям» психотерапевт, основатель Международного института психосоматического здоровья, преподаватель курса «КПТ» Сергей Мартынов.

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