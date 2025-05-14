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Царьград

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Так долго Силуанов на людях ещё не смеялся

Так долго Силуанов на людях ещё не смеялся

Во время видео-конференции Владимира Путина с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" обсуждение вопросов налогообложения, кажется, пошло не по плану – министр финансов оказался в неловком положении.

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