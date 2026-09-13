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"Сорвавшийся с поводка" Борис Джонсон написал книгу для Путина

"Сорвавшийся с поводка" Борис Джонсон написал книгу для Путина

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стал писателем и приехал на книжную ярмарку BookForum во Львов, где презентовал свои мемуары с многозначительным названием "Оков нет" (в оригинале оно звучит как "Сорвавшийся с поводка") .

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