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Парламентская газета

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Минюст и Минздрав окружили педофилов вниманием

Минюст и Минздрав окружили педофилов вниманием

В течение трех дней после выхода из тюрьмы лицо, отбывшее срок за совершение преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетнего, должно явиться в уголовно-исполнительную инспекцию, где на него заведут личное дело и сообщат о медорганизации для принудительного наблюдения или лечения у психиатра.

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Комментарии
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Ника
Кастрировать их надо, а не нянчиться.
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