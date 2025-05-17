Минюст и Минздрав окружили педофилов вниманием

В течение трех дней после выхода из тюрьмы лицо, отбывшее срок за совершение преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетнего, должно явиться в уголовно-исполнительную инспекцию, где на него заведут личное дело и сообщат о медорганизации для принудительного наблюдения или лечения у психиатра.