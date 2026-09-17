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Регионы России

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Оренбург и Краснодар сыграют в 9-м туре РПЛ 17 сентября

Оренбург и Краснодар сыграют в 9-м туре РПЛ 17 сентября

17 сентября состоится матч 9-го тура Российской Премьер-лиги, в котором встретятся футбольные клубы «Оренбург» и «Краснодар».

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