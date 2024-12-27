В Чувашии полицейские перекрыли канал незаконной миграции

Противоправная деятельность организованной группы была выявлена отделом по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска МВД по Чувашской Республике во взаимодействии с Главным управлением уголовного розыска МВД Российской Федерации.
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