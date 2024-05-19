Politico: в правящей партии Грузии увидели конспирологический след в протестах

В правящей партии Грузии на фоне протестов по поводу законопроекта об иностранных агентах считают, что "теневые силы" работают над подрывом внутренней стабильности страны, речь идет о масонах и глобальной партии войны.
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