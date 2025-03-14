Экс-глава OUR Баллард: торговля людьми на Украине с начала СВО активизировалась

В условиях конфликта на Украине стала активней деятельность торговцев людьми. О этом сообщил «РИА Новости» основатель и бывший руководитель организации по борьбе с торговлей людьми Operation Underground Railroad (OUR) Тим Баллард.
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