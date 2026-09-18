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Орловские новости

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Орловский суд приговорил Коренева к 13 годам за убийства 90-х

Орловский суд приговорил Коренева к 13 годам за убийства 90-х

Евгений Коренев, признанный виновным в пособничестве убийствам в 90-х годах, приговорён к 13 годам колонии строгого режима.

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